LEGO Horizon Adventures | Consigli e Strategie per iniziare a giocare

LEGO Horizon Adventures non è il tipico gioco a cui siamo abituati: mescola elementi di costruzione con dinamiche d'azione ispirate al mondo di Horizon. Che tu stia esplorando il titolo in solitaria o in modalità cooperativa, preparati a un'esperienza ricca di sorprese.

Segui il Percorso degli Stud Argento
Non lasciarti distrarre dai classici stud di bronzo che segnano il percorso principale. Durante i livelli, tieni d'occhio i sentieri nascosti segnati dagli stud argento: spesso conducono a tesori segreti, aree opzionali, o potenziamenti essenziali per il tuo arsenale. Questi percorsi sono perfetti per chi ama esplorare e ottenere un vantaggio strategico.

Sfrutta i Personaggi Giocabili e i Loro Stili
Il gioco ti permette di controllare quattro personaggi principali, ognuno con abilità uniche:
Aloy: attacchi a lungo raggio con l'arco, perfetta per eliminare nemici da lontano.