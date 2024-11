‘La Sirenetta’ compie 35 anni la voce italiana | Una ribelle che cambiò la Disney

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Era il 17 novembre 1989 quando ‘Laarrivò nei cinema statunitensi eper sempre il volto dei WaltAnimation Studios. Sono passati 35eppure Ariel e i suoi amici sono ancora onnipresenti nella cultura popolare tra gadget, merchandising, nuove proiezioni sul grande schermo in occasione di rassegne estive: ‘Laha dimostrato di essere un classico capace di superare la prova del tempo, omaggiato di recente con un remake live action. Oltre ad avere un posto speciale nei cuori degli spettatori, il lungometraggio diretto da Ron Clements e John Musker segnò un punto di svolta nella storia della storia dell’animazione: propose per la prima volta ‘un modello’ seguito tutt’oggi dalla maggior parte dei cartoon di casae non solo. In Italia arrivò l’anno seguente, nel 1990, dopo che negli Stati Uniti stava già facendo la storia e, per la prima volta, larichiese che, proprio come nella versione originale, anche nel doppiaggio italiano venissero scelte delle voci in grado di interpretare sia i dialoghi che le parti cantate.