Golf DP World Tour Championship 2024 | McIlroy Hojgaard e Rozner in testa dopo tre giri Migliozzi ventesimo

Rory, Rasmuse Antoinesono inil terzo e penultimo giro del DP, ultimo torneo e atto finale dei playoff del DP. Sul percorso del JumeriahEstates (par 72) di Dubai il nordirlandese, il danese e il francese sono al comando con il totale di -12 e precedono di due colpi il cileno Joaquin Niemann e lo svedese Jesper Svensson. Il migliore degli italiani è Guido, che si trova alposto con -3 e domani cercherà di attaccare per recuperare posizioni e riuscire così a strappare una delle “carte” per il PGAdella prossima stagione. Al termine della competizione, infatti, i migliori dieci (non altrimenti esenti) dell’ordine di merito staccheranno il pass per il più importante circuito al mondo.Un traguardo prestigioso che rimane molto vicino per Matteo Manassero, al momento 35° in pari al par e forte di un piazzamento solido nella Race to Dubai.