Gioco d’azzardo 450 milioni di persone nel mondo mostrano almeno un sintomo comportamentale – il report di Lancet

Ilrappresenta un’enorme e crescente minaccia per la salute pubblica globale: la sua rapida diffusione tramite i telefoni cellulari e Internet sta danneggiando molte piùdi quanto si pensava in precedenza. Per questo, il problema deve essere trattato allo stesso modo in cui si trattano i disturbi dell’alcol e del tabacco. A puntare i riflettori sull’emergenza “invisibile” delè un rapporto lungo 45 pagine redatto dalla commissione di sanità pubblica suldi. Secondo il documento, circa 450dipresentanouno hanno subito conseguenze dannose a livello personale, sociale o di salute a causa del. Di queste80soffrono di un disturbo da, una condizione di salute mentale che si caratterizza per la tendenza a fare scommesse ripetute e continuare nonostante le conseguenze negative che queste possono avere sulla vita di una