Ilfattoquotidiano.it - Gancarlo Pedote unico combattivo italiano al Vendée Globe: “Una sfida anche mentale ed emotiva”

È l’velistain gara e al quinto giorno di navigazione si è piazzato al comando della flotta. Giancarloil 10 novembre è salpato dal porto di Les Sables d’Olonne (Francia) per affrontare il2024-2025, la regata più impegnativa della vela oceanica, non a caso soprannominata l’Everest dei mari che il 16 novembre lo vede battagliare tra la econda e la terza posizione. Tre mesi per un giro del mondo senza scalo e senza assistenza, circumnavigando i tre capi: Buona Speranza, Leeuwin e Horn.Oltre 24mila miglia per i quaranta iscritti a questa decima edizione che conta già un ritiro, nella precedente del 2020 erano stati trentatré. “Ilè unasportiva estrema e grazie al supporto della mia squadra tecnica e mesi di preparazione intensa e accurata sono pronto a lottare in mare aperto – dicea ilfattoquotidiano.