Ilgiorno.it - Gallarate, molesta e pedina la ragazza che l’ha lasciato: braccialetto elettronico allo stalker in attesa del processo

(Varese), 16 novembre 2024 – Non accetta la fine della relazione e inizia are la ex minacciandola e chiedendole insistentemente di ritornare con lui. Un copione purtroppo già visto che si è per fortuna concluso con un provvedimento cautelare dintanamento delloemesso dal commissariato digrazie alla tempestiva denuncia della vittima. La misura cautelare per atti persecutori è stata emessa pochi giorni fa, epilogo di un’attività d’indagine partita alcuni mesi prima. Quando la, impaurita, si rivolge al commissariatose. Teme per la sua vita. A casa dei genitori Dopo aver avuto una relazione durata poche settimane con un giovane, questo ha iniziato a tempestarla di messaggi e arla in continuazione. Un atteggiamento patologico che le aveva procurato un perdurante stato d’ansia e l’aveva costretta a un radicale mutamento delle sue abitudini di vita, obbligandola addirittura a trasferirsi a casa dei genitori.