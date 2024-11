Romadailynews.it - Esplosione di bomba carta danneggia un bar a Roma

Danni a vetrate e arredi in un locale a Tor VergataCronaca di– Questa mattina, intorno alle 9:34, unaè esplosa davanti a un bar in via dei Giardinetti, nel quartiere Tor Vergata, periferia est della capitale.La deflagrazione ha causato danni significativi alle vetrate e agli arredi del locale, spaventando i residenti e i passanti della zona.Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Tor Vergata, che hanno effettuato i primi rilievi e ascoltato la testimonianza della proprietaria del bar per raccogliere elementi utili.Le autorità stanno portando avanti le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e identificare i responsabili dell’atto, attualmente senza rivendicazioni ufficiali.Episodi simili sono stati segnalati di recente in altri quartieri della capitale, suscitando preoccupazione tra i cittadini e spingendo le forze dell’ordine ad aumentare la sorveglianza nelle zone più colpite.