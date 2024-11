Metropolitanmagazine.it - E se vi dicessimo che il biondo cashmere è il colore perfetto per le feste?

Leggi su Metropolitanmagazine.it

La moda e i trend, soprattutto in fatto di capelli, cambiano e si evolvono alla velocità della luce. Ma questo è decisamente un bene: ora lesi avvicinano, e timidamente (ma neanche troppo), fanno capolino le prime luci natalizie, i primi maglioni e le prime vibes festive. Quale momento migliore dunque per cambiare look e scegliere il? Il trend, come dice la parola, è avvolgente come un maglione. E gioca su una serie di highlights, di schiariture, che permettono di creare una tridimensionalità avvolgente.E se fosse ililper leLe bionde naturali saranno sicuramente avvantaggiate in questo senso, poiché questa particolare tonalità e sfumatura unisce toni miele, caramello (quindi caldi) a toni più freddi come cenere e il vaniglia.