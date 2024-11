Sport.quotidiano.net - Da Riva Reno a Cividale: qui si rifà la Fortitudo. I soci in pressing su Tedeschi, Cagnardi rischia

Leggi su Sport.quotidiano.net

Sarà una giornata campale per latra il fondamentale impegno della squadra in campo questa sera alle 20 adel Friuli nell’anticipo della 12^giornata di serie A2 e l’ancora più fondamentale riunione deidella Sporting. Questa mattina intorno alle 9.30 isi riuniranno nella sede di viaper fare il punto della situazione e decidere sul presente e futuro dellaetà. Le dimissioni di giovedì del presidente Stefanosono suonate come un campanello di allarme in un momento in cui le cose in campo, ma probabilmente anche fuori dal campo, non stanno andando come laetà si attendeva. E’ quindi giunto il momento di fare un punto della situazione per chiarire il momento e prese atto cheha rimesso il suo mandato, valutare il da farsi.