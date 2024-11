Lapresse.it - Caso Musk, Santalucia: “Insulti, non critiche”

Leggi su Lapresse.it

“Gli ha risposto il presidente della Repubblica. Lesono sempre ben accette, da qualsiasi parte provengano, ma una cosa sono le, un’altra le invettive. Dire che i magistrati se ne devono andare non sono, ma appunto un insulto e un’invettiva”. Così il presidente di ANM Giuseppe, a margine del XXX congresso dell’associazione a Roma, rispondendo alle domande sugli attacchi di Elonalla magistratura italiana. “Più grave sesia membro del governo USA? Certo. Era già un personaggio assolutamente influente. Mi chiedo se un messaggio di quel tipo, che mi pare abbia avuto tantissimo seguito, non getti una luce negativa sul paese”, aggiunge, “chi non conosce le vicende può pensare che l’Italia sia un paese da evitare e questo è un danno al paese enorme, che va ben al di là della querelle sulla magistratura” e dell’Italia ‘non c’è da diffidare’.