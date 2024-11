Oasport.it - Calendario semifinali ATP Finals 2024 oggi: orari, programma, tv, streaming

Leggi su Oasport.it

Tempo diper le ATP, alla loro quarta edizione di Torino. Il capoluogo piemontese, per il secondo anno di fila, ha l’onore di accogliere tra i migliori quattro rimasti anche Jannik Sinner, che nella sua versione numero 1 del mondo affronta il norvegese Casper Ruud.Un match, questo, nel quale l’italiano si presenta da favorito sotto tutti i punti di vista. Sono lontani i precedenti con Ruud (due, datati 2020 e 2021), sempre a Vienna e sempre vincenti. Prima della sera torinese, però, ci sarà un pomeriggio al sapore di rivincita, perché ci sono due sconfitte consecutive a livello Slam che Alexander Zverev intende riscattare contro Taylor Fritz. Il numero 2 del mondo, indoor, sa come fare, ma ha un altro problema: al coperto l’americano ha vinto gli unici due precedenti, oltre ad essere in essi, nel complesso, avanti 6-5.