BJK Cup Finals 2024 | Gran Bretagna supera la Germania 2-0 e vola ai quarti

Sarà la Gran Bretagna a sfidare la testa di serie numero uno, il Canada, ai quarti di finale delle BJK Cup. Contro la Germania, infatti, è arrivato un netto successo per 2-0 grazie alle vittorie di Emma Raducanu contro Jule Niemeier e di Katie Boulter contro Laura Siegemund. In particolare, Raducanu si è imposta con un doppio 6-4 in un match che l'ha vista costretta ad annullare cinque palle break all'avversaria nel primo set, subendo poi due break nel secondo. Nessun problema, invece, per Boulter, che ha vinto con un "agevole" 6-1 6-2.