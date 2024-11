BJK Cup 2024 | Errani e Paolini quasi perfette in doppio l’Italia piega il Giappone e vola in semifinale

Leggi su Sportface.it

Nessun problema, o, per Sarae Jasmine, chiamate aldecisivo per togliere le castagne dal fuoco alnello scontro dei quarti di finale di Billie Jean King Cupcontro il. Dopo la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto e il successo seguente di Jasmine, la stessa toscana, in coppia con la compagna di oro olimpico a Parigi, ha dovuto sfidare il duo nipponico Aoyama/Hozumi. A Malaga le ragazze ci vogliono restare e le ragazze di Tathiana Garbin staccano il pass per le semifinali, vincendo col punteggio di 6-3 6-4.Le azzurre partono bene al servizio con, poi dopo aver annullato tre palle break, lesi a sorpresa sul servizio ditrovano il break con cui si portano avanti nel punteggio. Ma le nostre reagiscono subito, 0-40 e ci sono le palle per il controbreak, sfruttate subito per sistemare le cose nel punteggio.