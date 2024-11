Iltempo.it - Bernini: quello dei ProPal è "estremismo ideologizzato". L'affondo a Landini

Immagini dei politici di centrodestra imbrattate di vernice rosso sangue, studentiin manette che sfidano la polizia, braccia alzate per mimare il gesto della P38 in ricordo degli Anni di piombo, un fantoccio del ministro Giuseppe Valditara in fiamme e scontri con le forze dell'ordine tra insulti ai leader della maggioranza: il "No Meloni day" ha riempito le piazze di alta tensione e ha risvegliato gli estremismi. La ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria, che insieme alla premier è finita su cartelli macchiati di rosso, ha commentato quanto accaduto in una lunga intervista al Corriere della Sera, ribadendo che non si è trattato di "manifestazioni di protesta" ma di "attacchi ai limiti dell'eversione, violenti, ingiustificabili". "A Torino le forze dell'ordine sono state aggredite con un ordigno rudimentale.