Ilfattoquotidiano.it - Anche il Cnel lancia l’allarme sui medici di base: “All’appello ne mancano 10mila, Italia sotto la media Ue”

di famiglia in via di estinzione. A confermare le più fosche previsioni è ilche registra come idi famiglia insono sempre di meno, soprattutto rispetto agli altri Paesi europei, tanto chenealmeno. E la situazione rischia di peggiorare ulteriormente a causa dei pensionamenti di massa previsti nei prossimi due anni, avvertono i sindacati che sono pronti a dare battaglia per ottenere misure urgenti nella legge di Bilancio ora all’esame del Parlamento.L’ultima fotografia dell’assistenza territoriale inarriva dalla relazione annuale delsui servizi della PA: la dotazione di, rileva l’ente, è di 68,1 per 100.000 abitanti, rispetto al 72,8 della Germania, il 94,4 della Spagna e il 96,6 della Francia.la presenza di infermieri è bassa: 621,3 ogni 100.