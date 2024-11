Anteprima24.it - Aggredisce passanti in via Partenope a Napoli, arrestato

Ha aggredito alcunicon violenti calci e pugni, per poi spintonare un uomo, che in quel momento era seduto sul muretto del lungomare, facendolo rovinare sugli scogli sottostanti. È accaduto in via. Protagonista della vicenda un 53enne venezuelano che all'arrivo di alcuni poliziotti impegnati in un servizio di controllo in zona non si è arreso. Ha sferrato un violento pugno all'indirizzo di un altro passante scaraventandolo al suolo stradale. Gli della Polizia di Stato hanno richiesto l'intervento di personale del 118 , con non poche difficoltà hanno bloccato l'uomo. Lo straniero, giunto presso gli uffici di polizia, ha reiterato la condotta violenta, minacciando e aggredendo più volte gli agenti. Per tal motivo è stato.