16 novembre, quando Firenze dedicò una scultura a un’asina. Per gratitudine

, 152024 – Il David, Il Perseo, la statua equestre di Cosimo I in piazza della Signoria, quella di Dante in piazza Santa Croce. Tra le tante statue e sculture da ammirare,ne ha una molto particolare, perché non è dedicata a un grande personaggio della storia o mitologico, ma a un animale umilissimo:. E per di più è in uno dei luoghi più importanti, storici, rinomati e prestigiosi della città: Palazzo Pitti. Chi entra nel cortile, troverà un bassorilievo bicromo dedicato a una mula sotto il loggiato di sinistra. Il profilo dell’asinella, in marmo nero, si staglia sul fondo di marmo bianco che raffigura il cortile di Palazzo Pitti in costruzione, e fornisce anche una preziosa testimonianza delle varie attrezzature che vanivano utilizzate in un cantiere dell’epoca, ad esempio le macchine di sollevamento che venivano azionate proprio da questa mula.