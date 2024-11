Ilgiorno.it - Violento incendio nella notte in via Pedroni a Milano: fiamme e fumo da una officina, dieci persone evacuate

Leggi su Ilgiorno.it

, 15 novembre 2024 -, in via Lisiade, dove a partire dalle 21.30 di ieri è scattato un maxi intervento dei Vigili del Fuoco al lavoro per undivampato in una. Nel rogo coinvolto l’intero stabile, di due piani.sono statedal, nessuno è finito in ospedale. Sul luogo dell’sono intervenuti per la messa in sicurezza dell’area i Vigili del Fuoco del Comando disupportati da diversi automezzi 13 partenze :2 aps 1 carro soccorso, due botti, un carro schiuma, un carro aria, un’ autoscala, una vetturetta al fine di permettere. Da accertare l’esatta causa del rogo.