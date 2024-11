Quotidiano.net - Usa, trequarti degli americani adulti sono sovrappeso o obesi. I bambini uno su tre. L’allarme dei medici

Roma, 15 novembre 2024 - Glisempre più. Lo dice uno studio studio pubblicato dalla rivista medica The Lancet che sottolinea come quasi tre quartinegli Stati Uniti siano in 'appesantiti' o addirittura. Un dato in costante peggioramento se si considera che nel 1990 erano più o meno la metà. Più rischi per la salute Una situazione devastante per la salute dei cittadini che si trovano alle prese con l'aumento del rischio di diabete, della pressione alta, delle malattie cardiache, e di conseguenza un'aspettativa di vita più corta. Un bambino su treE se mangiano male gli, anche inon avranno una alimentazione migliore, infatti lo studio lancia l'allarme anche per i più piccoli: oltre uno su tre risulta ora ino obeso.