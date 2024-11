Secoloditalia.it - Urso al Cna: “Nuovi fondi per le energie rinnovabili alle Pmi ricavati dai fondi Pnrr inutilizzati”

”Ho appena firmato il decreto che dà attuazionemisure di sostegno per l’autoproduzione di energia da fontiesclusivamentepiccole e medie imprese”: le parole di Adolfo, ministro delle Imprese e del made in Italy, intervenuto all’assemblea annuale del Cna, hanno rassicurato la categoria, e non solo sul fronte dei sostegni economici agli artigiani. Il ministro ha precisato che “320 milioni di euro a fondo perduto” serviranno “per realizzare tecnologia green, cioè pannelli fotovoltaici e impianti eolici. ” Tra pochi giorni presenterò in Europa, insieme ad altri paesi che lo stanno sottoscrivendo, il non paper (un documento non ufficiale ndr) sull’auto che mi auguro sarà discusso – ha detto– nel Consiglio competitività del prossimo 28 novembre a Bruxelles”. Il secondo non paper verte invece “sulla chimica e sulla siderurgia che è alla base dell’industria europea per cambiare le regole del green deal”.