Gaeta.it - Tragedia a Marina di Leporano: insegnante pensionata trovata morta con ferite da arma da taglio

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Adi, un caso inquietante ha scosso la comunità locale. Silvana La Rocca, un’in pensione di 73 anni, è statanel giardino della sua abitazione. Lesul suo corpo, probabilmente inflitte con un’da, hanno subito attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che indagano sull’accaduto. La scoperta è avvenuta nella serata di ieri, quando il figlio della donna, preoccupato per la sua assenza, ha deciso di contattare i soccorsi.L’intervento delle forze dell’ordineLa chiamata al numero di emergenza ha immediatamente attivato una serie di operazioni, con l’arrivo sul posto di carabinieri e vigili del fuoco. Gli operatori sono intervenuti non solo per accertare la situazione, ma anche per mettere in sicurezza l’area circostante, dove si è ipotizzato che ci sia stata un’esplosione in precedenza.