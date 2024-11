Scuolalink.it - Studenti con certificazione DSA, la promozione è automatica? Ecco la posizione dei giudici

Leggi su Scuolalink.it

Il tema dellaagli esami di Stato perconDSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) è da tempo oggetto di discussione e dibattito. Un recente caso trattato dal Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Lombardia ha fornito ulteriori chiarimenti in merito. La sentenza emessa il 5 agosto 2024 (N. 00694/2024) stabilisce chiaramente che laDSA non garantisce un diritto alla, ma richiede che vengano rispettati specifici requisiti scolastici, così come per gli altriconDSA: il ricorso contro la non ammissione all’esame di Stato Nel caso in esame, un genitore ha presentato ricorso contro la decisione del COnsiglio di Classe di non ammettere lo studente conDSA all’esame di Stato, contestando principalmente la mancanza di supporto adeguato da parte della scuola.