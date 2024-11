Universalmovies.it - Splinter Cell | Il film con Tom Hardy si farà ancora?

Sono passati oramai tanti anni da quando Tomè stato accostato alispirato dalla serie videoludica. Ma alla fine, ilsi?Beh, partiamo dalla risposta più semplice e diretta: NO!Nonostante il grande seguito di pubblico, ed il successo che la saga videoludica continua ad avere sulle console più vendute, Hollywood sembra aver da tempo abbandonato l’idea di realizzarne un. Ad offrire l’aggiornamento “finale” sul destino delè stato in questi giorni il produttore Basil Iwanyk, impegnato come noto per il tour promozionale legato ai 10 anni dall’uscita al cinema di John Wick.Ecco le sue parole rilasciate a The Direct: Quelsarebbe stato fantastico. Semplicemente non siamo riusciti a farlo bene, sia per quanto riguarda la sceneggiatura, sia per quanto riguarda il budget.