Si travestivano da orsi per danneggiare le auto e truffare l’assicurazione | un video li incastra

Travestiti daperle assicurazioni, questa l’accusa mossa a quattro persone, fermate e incolpate in California, sospettate di aver tramato per sfruttare le polizze sulle lorodi alta gamma ai danni dell’assicuratore. Ruben Tamrazian, 26 anni, Ararat Chirkinian, 39 anni, Vahe Muradkhanyan, 32 anni, e Alfiya Zuckerman, 39 anni, hanno denunciato danni causati all’interno delledi lusso di loro proprietà da un orso. Una delle compagnie di assicurazione interessate dalla richiesta ha avviato un’indagine sul caso, che prevedeva un risarcimento per una Rolls Royce Ghost del valore di diverse centinaia di migliaia di dollari.La tentata truffa dei fintialAd alimentare i sospetti sono stati due elementi: gli assicurati avevano spiegato che un orso era entrato nell’a Lake Arrowhead, una regione montuosa vicino a Los Angeles, e che aveva lacerato i sedili e danneggiato le portiere.