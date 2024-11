Anteprima24.it - Serie C, girone C: stasera i primi due anticipi, il clou domenica con Benevento-Avellino

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiNelC diC è un turno di campionato (15esimo) che nelle premesse ha tutta l’intenzione di essere scoppiettante quello che prenderà il via questa sera con idue. Fari puntati sul match del “Massimino” Catania-Trapani con in palio punti importanti per due tra le squadre favorite per lottare per la promozione diretta. In programma ben tre derby e cinque scontri diretti tra le prime dieci della classifica con ilin programmapomeriggio al “Ciro Vigorito” quando si affronterannocon i giallorossi alla ricerca dell’ottava vittoria casalinga consecutiva. Attesa anche per Monopoli-Cerignola, monday-night che chiuderà il programma di un turno che potrebbe essere un autentico spartiacque della stagione per molte squadre.