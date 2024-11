Gaeta.it - Roma: esplosione di bomba carta nel Quadraro, si teme un gesto intimidatorio

Facebook WhatsAppTwitter Un evento inquietante ha scosso il quartieredi, dove una forteha fatto tremare i residenti durante la notte. Le forze dell’ordine sono ora impegnate a capire le dinamiche di questo episodio che ha portato are possibili sviluppi criminali.L’che ha scosso il quartiereÈ stata una notte di grande paura per gli abitanti del, uno dei quartieri storici della capitale. Intorno all’una, un boato proveniente da Via Dei Quintili ha interrotto il silenzio notturno. La detonazione di unaha provocato danni significativi al portone di un condominio, frantumando i vetri e creando una situazione di allerta tra i residenti. La potenza dell’è stata tale da farsi sentire a diversi chilometri di distanza, intensificando il timore per la sicurezza degli abitanti.