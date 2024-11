Iodonna.it - «Questo non sarebbe successo se Justin Bieber provenisse da una famiglia benestante. Proveniva da una famiglia povera»

stato abusato da P. Diddy e da alcuni amici e collaboratori. L’accusa choc arriva da Marion ‘Suge’ Knigt, ex dirigente discografico, ora in carcere per una condanna a 28 anni per omicidio. Proprio dal carcere, Knight ha rilasciato un’intervista a Michael Frannzese poi pubblicata su Youtube e ripresa dalla stampa internazionale. Puff Daddy, il caso che scuote Hollywood: chi è e cosa rischia Sean Combs X Leggi anche › Puff Daddy, dopo l’arresto di Sean Combs Hollywood teme le sue rivelazioni: ecco perché Il caso Puff DaddySean “Diddy” Combs, conosciuto anche come Puff Daddy, rapper e produttore discografico, è stato arrestato a settembre con l’accusa di presunti abusi e traffico sessuale.