Palermo accoglie il nuovo Store myPOS

(ITALPRESS) –inaugura unExperience, il quarto puntoitaliano. La fintech offre soluzioni di pagamento con carta semplici e convenienti, pensate per piccole e medie imprese, attività commerciali, professionisti, artigiani, B&B, attività stagionali e per tutti i possessori di partita IVA. Con questa apertura,rafforza la sua presenza locale, continuando a offrire un vantaggio esclusivo: accredito istantaneo, senza costi aggiuntivi, per tutti i pagamenti ricevuti. In occasione dell’inaugurazione,ha lanciato il concorso a premi “Ciao! Gioca e vinci con”, coinvolgendo 24 negozi locali selezionati che già utilizzano i servizi. Il concorso ha premiato 30 vincitori con buoni shopping del valore di 100 euro e due hospitality VIP presso lo stadio Renzo Barbera di, offrendo un’opportunità speciale ai propri clienti palermitani.