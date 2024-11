Nuoto Assoluti Invernali 2024 | Pilato la più veloce nelle batterie dei 50 rana bene Miressi e Curtis

Leggi su Sportface.it

Dedicata allela sessione mattutina della seconda giornata degliOpen, di scena a Riccione. Nella prima prova, i 100 farfalla, Elena Capretta ha fatto registrare il miglior tempo, nuotando in 57?98. Sui 200 farfalla è stato Federico Burdisso ad imporsi con il crono di 1’54?19, mentre nei 100 dorso Giulia D’Innocenzo è stata la più: 58?51 il suo tempo.La giornata è poi proseguita con i 50 dorso, vinti da Lorenzo Mora in 23?44, quindi con i 400 misti, dove Lorenzo Altini (4’10?44) ed Anna Pirovano (4’37?84) hanno approfittato delle assenze dei più quotati Razzetti e Franceschi (in realtà c’era, ma non al meglio ed è uscita di scena). Per quanto riguarda i 100 stile libero, Sara(53?33) e Alessandro(47?47) hanno ottenuto i tempi migliori.