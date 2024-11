Spazionapoli.it - Ngonge: “Il Napoli significa tanto per me. Conte? Ci chiede di sacrificarci”, poi l’annuncio su Lukaku

Cyril, attaccante del, ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti. L’azzurro ha toccato diversi temi legati alla squadra e non solo. La Serie A è ferma a causa della sosta per le Nazionali, ma i vari club continuano ad essere impegnati per la preparazione. In casa, ci sono diversi giocatori presenti a Castel Volturno per gli allenamenti di rito. Tra questi, è presente anche Cyrilche in questa stagione non sta trovando molto spazio a disposizione.Nonostante il poco minutaggio, il calciatore è molto felice di lavorare con Antonioe non solo. Infatti, l’ex Hellas Verona ha rilasciato una lunga intervista analizzando tanti temi importanti legati alla squadra e non solo. A tal proposito, tutte le sue dichiarazioni.: “mi ha impressionato per l’amore verso il calcio”Oggi in esclusiva ai microfoni di CRC, radio partner della SSC, è intervenuto il calciatore azzurro Cyril