Quifinanza.it - Mutuo prima casa ai giovani pronti al matrimonio, Forza Italia taglia la garanzia del governo

Leggi su Quifinanza.it

La visione che la destrana ha dei cittadini è ben chiara. Esiste una suddivisione netta tra chi lavora per il futuro del Paese e chi invece non contribuisce. Si parla ovviamente di famiglia (tradizionale), che si traduce nel far figli.Non stupisce, dunque, la proposta di modifica alla Manovra, a firma dei deputati Roberto Pella e Francesco Cannizzaro di: si richiede una “corsia preferenziale” per i mutui sulla. Si strizza l’occhio agli under 30 che progettano il.Mutui a chi si sposaIldi Giorgia Meloni va in soccorso deini con un’agevolazione sulper la. Unaal 50% della quota capitale, allo stato attuale, riconosciuta ai richiedenti under 36. Spazio allecoppie conviventi da almeno due anni, così come alle famiglie monogenitoriali e con figli minorenni.