Lettera43.it - Morta bimba di 18 mesi: era stata dimessa dall’ospedale prima del ricovero d’urgenza

Leggi su Lettera43.it

Una bambina di un anno e mezzo èpresso l’ospedale di Massa Carrara, dove eratrasferitadal policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena. Secondo quanto riportato da La Nazione, la piccola eraportata dai genitori unavolta alle Scotte a causa di un malessere, ma eradopo alcuni accertamenti. Poche ore dopo il ritorno a casa, la bambina aveva nuovamente accusato problemi di salute, rendendo necessario un secondo.L’apertura delle indagini per chiarire la causa del decessoNonostante alcuni giorni di cure, la situazione si era aggravata al punto da richiedere il trasferimentoa Massa, dove è deceduta. La Procura di Massa Carrara ha aperto un’indagine per chiarire le cause del decesso e verificare eventuali responsabilità. Gli investigatori, con il supporto dei carabinieri, hanno acquisito le cartelle cliniche della bambina.