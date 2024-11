Lapresse.it - Mattarella: tecnologia incontrollata non metta in discussione ordinamenti democratici

Leggi su Lapresse.it

Roma, 15 nov. (LaPresse) – “Sappiamo bene che è indispensabile assicurare che i livelli dità che i nostrihanno raggiunto vengano non messi in, non dico azzerati ma ridotti, da strumenti tecnologici che non si governano”. Così il presidente della Repubblica Sergiointervenendo all’evento ’25 anni di Osservatorio Permanente Giovani-Editori’, presieduto da Andrea Ceccherini. “Per questo l’Ue ha regolato lo spazio digitale comunitario, per tenere conto di valori e diritti fondamentali”, ha aggiunto.