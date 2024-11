Dilei.it - Mary di Danimarca, la foto dei suoi due cani che quasi nessuno ha mai visto

La Reginadi, sempre impeccabile nelle sue apparizioni pubbliche accanto al marito, il Re Federico, ha finalmente proposto uno sguardo raro e intimo sulla sua vita privata. La Sovrana, che gode di una grande popolarità per il suo stile regale e la sua grazia, ha regalato al suo pubblico di Instagram unagrafia che ritrae idue amati border collie, Coco e Grace, immersi nei colori autunnali durante una passeggiata nel bosco. Un modo per rilassarsi ma anche per allontanare le voci che in questi mesi hanno colpito la Monarchia danese, ancora reduce dall’improvvisa abdicazione della Regina Margrethe.Un lato privato della ReginaLa, scattata personalmente dalla Regina, ha mostrato un lato inedito e più personale della sua vita Reale, lontana per un attimo dal protocollo e dalla formalità che caratterizzano il suo ruolo pubblico e che ha preso molto seriamente fin dal principio.