L’Ue rivede al ribasso le stime sul pil | nel 2025 Italia quartultima per crescita La Francia rallenta la Germania quest’anno di nuovo in recessione

Giorgia Meloni dovrà trovare altri successi da rivendicare. Continuare a sostenere che l’“cresce più degli altri” diventa difficile dopo le previsioni d’autunno della Commissione europea, che certifica ciò che Banke Ufficio parlamentare di bilancio avevano già fatto presente in audizione sul Piano strutturale di bilancio. Il pil dell’salirà meno di quanto previsto dal governo e meno di quanto stimato fino alla primavera. Bruxelles ha limato a +0,7% il progresso atteso nel 2024 (a maggio la previsione era per un +0,9%) e a +1% quello del(+1,1% nelledi maggio) mentre nel 2026 si arriverebbe a +1,2%.Nel complesso la Penisola crescerà meno della media dell’Eurozona, che come ha spiegato il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni dovrebbe registrare un +0,8%, +1,3% nele +1,6% nel 2026.