LIVE Italia-Francia amichevole U21 in DIRETTA | test di lusso verso gli Europei

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladiU21,dicontro la nazionale transalpina.Conquistata la qualificazione all’Europeo già un mese fa, chiudendo il girone senza una sconfitta, l’Under 21na ora deve capire quali sogni può portare in Slovacchia a giugno dell’anno prossimo. E per vederlo l’unico modo è quello di scontrarsi con i big del continente. La partita di oggi a Empoli è la prima sfida di avvicinamento: necessaria ma rischiosa. Lasi è qualificata come una delle migliori seconde ma resta una delle squadre favorite alla vittoria finale. Agli azzurrini dovranno mostrare contro di loro una prestazione di altissimollo.Spalletti non ha fatto sconti giustamente alla rosa di Nunziata (Savona, Pisilli, Comuzzo, Calafiori infortunato), Fazzini, Bove, Koleosho e Bianco sono fuori, e pure Baldanzi e Zanotti, con il primo autore di grandi prestazioni nelle ultime uscite, dovrebbero essere preservati.