L’IA ha scritto un documentario ispirato alle opere di Herzog

Getunkircken, Germania. Dopo che un operaio di una fabbrica locale muore improvvisamente e in circostanze misteriose, Wernersi reca sul posto per indagare. È la sinossi ufficiale di About a Hero, progetto d’apertura del Documentary Film Festival Amsterdam o Idfa in programma dal 14 al 24 novembre.del celebre regista tedesco, vanta uno sceneggiatore speciale: l’intelligenza artificiale. Il cineasta Piotr Winiewicz – al suo esordio dietro la macchina da presa – ha infatti sviluppato un software, addestrato sulla cinematografia dell’artista di Monaco, chiedendo di realizzare uno script del tutto inedito. «Mi sonoa una frase dello stesso, secondo cui una macchina non avrebbe mai fatto un film bello come i suoi nemmeno in 4.500 anni», spiega il cineasta all’Hollywood Reporter.