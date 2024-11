Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di venerdì 15 novembre

Leggi su Iltempo.it

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di152024. Ariete Le donne possono giocare un ruolo importante nelle questioni di denaro, non mancano premesse e promesse, anche se molte cose sono a volte nella nebbia dell'incertezza. Aspettate. Non perdete tempo con avventure professionali o sentimentali mutevoli, puntate sulle situazioni che presentano reali possibilità di riuscita. Mercurio è davvero incisivo, sistemerete i contenziosi con lo Stato. Toro Luna piena nel segno del Toro diventa "terrestre", razionale, calcolatrice; risveglia però il bisogno di passionalità. Il desiderio d'amore inizia ad aumentare sin dalle prime ore del giorno, ma solo in serata la situazione sarà davvero molto intrigante.