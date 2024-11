Inter-news.it - Lautaro Martinez analizza: «Da correggere qualcosa, ora il Perù»

ha commentato la sconfitta dell’Argentina contro il Paraguay, nonostante il suo gol iniziale. L’analisi nel post partita.CAMPO COMPLICATO –una delle poche note positive dell’Argentina, che nella notte ha perso contro il Paraguay per 2-1. Il Toro, nonostante il gol immediato, ha visto poi perdere la Seleccion che si è fatta rimontare. Ma, ai canali ufficiali della federazione argentina, il capitano dell’Inter hato la partita dimostrandosi comunque lucido e ottimista nelle sue dichiarazioni: «Siamo arrivati ??su un campo complicato che è sempre stato difficile per la Nazionale. In generale, abbiamo giocato una buona partita, abbiamo avuto un buon controllo della palla. Dobbiamo pensare a quello che verrà».chiama l’Argentina a reagire: il capitano dell’Inter con la testa già alREAGIRE – Nella notte italiana tra martedì e mercoledì, l’Argentina ritorna in campo e stavolta lo farà tra le mura amiche del Monumental di Buenos Aires, tana del River Plate.