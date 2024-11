Tpi.it - La trumpizzazione dei repubblicani: c’era una volta il Grand Old Party

Per la primanella storia, gli americani hanno eletto un pregiudicato come presidente. Hanno restituito il potere a un leader che ha cercato di ribaltare un’elezione precedente, ha chiesto la «cessazione» della Costituzione per reclamare la sua carica, ha promesso di essere un dittatore dal primo giorno della sua seconda presidenza e ritorsioni e vendette contro tutti i suoi avversari. Il ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump sancisce unaper tutte quello che già moltidi vecchia data avevano affermato nei mesi precedenti alle elezioni: ilOld, il “Gop”, il partito dell’elefante come lo si è inteso negli ultimi sessant’anni, è morto. Ne danno il triste annuncio tutti i testimoni di questa trasformazione avvenuta negli ultimi dieci anni, da quando il tycoon scese le scale della sua torre di New York per annunciare la sua candidatura.