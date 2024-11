Notizie.com - La sentenza di Altroconsumo sui prodotti a marchio Esselunga: controlla bene l’elenco

Leggi su Notizie.com

ha testato iper aiutare i consumatori nella spesa. Approfondiamo i risultati.Un’indagine durata 18 mesi ha portato al riconoscimento deidi qualità buona o ottima. Gli italianindo la lista disapranno cosa mettere nel carrello per una spesa perfetta.Ladisui(Notizie.com)Sappiamo veramente cosa acquistiamo nei negozi e nei supermercati? Siamo certi che iin vendita sianoti e non mettano a repentaglio la nostra salute? Considerando il gran numero di articoli quasi quotidianamente ritirati dal mercato non possiamo essere certi di ciò che mangiano o usiamo per vestirci o truccarci. PFAS nei cosmetici, sostanze chimiche tossiche nei tessuti, salmonella negli alimenti, i consumatori sono continuamente sotto attacco, spesso senza essere consapevoli dei reali pericoli.