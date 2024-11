Anteprima24.it - KFC continua ad espandersi: nuovo punto vendita nel cuore di Caserta

Tempo di lettura: 2 minutiKFCin Campania, inaugurando unristorante a, in via Ferrante, il 15 novembre. Con questa apertura, salgono a 10 i ristoranti KFC nella regione e a 104 in Italia, dove il brand celebra i 10 anni di presenza. Il ristorante è gestito dalfranchisee Delizia Srl, che ha già assunto 21 dipendenti e prevede ulteriori assunzioni locali.Illocale, situato nel centro storico di, riflette la strategia di KFC di concentrarsi su centri storici e aree urbane nei prossimi 3-5 anni. Il ristorante offre un ambiente moderno e familiare, con una sala di 250 mq, 40 posti a sedere interni e 42 nel dehor. L’orario di apertura va dalle 11:30 alle 23:30 (fino a mezzanotte nei weekend), con opzioni di ordinazione in loco, tramite app o per delivery.