Italian sea group. Partnership con Lamborghini

TheSea, leader mondiale nella produzione di yacht di lusso, ha partecipato con il suo brand Tecnomar for, al debutto europeo della supersportiva Temerario1 di Automobili. Oltre 400 ospiti internazionali, tra appassionati, clienti ed influenti del settore hanno partecipato alDay Germany presso il Luftschiffhangar Mülheim, a nord di Düsseldorf, giungendo a bordo delle loro super sportive. L’evento è stata una celebrazione del brand a 360 gradi e l’occasione per presentare l’ultima novità della famiglia Automobili, la Temerario, la supersportiva Fuoriclasse equipaggiata con il nuovo powertrain ibrido V8 biturbo da 920 CV. Tecnomar for, in qualità di partner per l’evento, ha proposto un’esperienza personalizzata ai suoi ospiti, grazie all’innovativo Ad Personam, configuratore tramite il quale ognuno ha potuto provare a personalizzarsi il proprio yacht Tecnomar for63.