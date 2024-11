Metropolitanmagazine.it - Il futuro dell’Europa tra ottimismo economico e incubi geopolitici

Un crollo dell’inflazione si profila all’orizzonte, ma le tensioni globali e il ritorno di Trump gettano ombre sulin ambio.La Commissione europea ha diffuso previsioni incoraggianti per il 2025, anticipando un netto calo dell’inflazione e una ripresa economica graduale. Tuttavia, Bruxelles teme il peso delle tensioni geopolitiche e di una potenziale guerra commerciale globale, acuita dalla rielezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti.Inflazione in caduta libera, ma a caro prezzoDopo anni di aumenti vertiginosi, innescati in parte dall’invasione russa dell’Ucraina nel 2022 e dalla conseguente crisi energetica, l’inflazione nell’Unione Europea potrebbe ridursi drasticamente. Secondo il rapporto della Commissione europea, i tassi d’inflazione passeranno dal 9,2% del 2022 al 2,4% nel 2025, avvicinandosi all’obiettivo del 2% fissato dalla Banca Centrale Europea.