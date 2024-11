Quotidiano.net - Il centro sociale Leoncavallo. Sgombero non eseguito da 20 anni: il Viminale dovrà pagare 3 milioni

Il Ministero dell’Interno è stato condannato adi euro per il mancatodel. La Corte d’Appello del Tribunale civile di Milano ha ribaltato il verdetto di primo grado, che aveva dato ragione ale torto ai proprietari: per i giudici, "può ritenersi acclarata la natura illecita del contegno serbato dall’amministrazione, che, pur nella piena consapevolezza dell’occupazione abusiva che interessava lo stabile oggetto di causa, non ha dato corso all’esecuzione del provvedimento giudiziario e, adducendo solo generiche difficoltà di ordine pubblico in caso di, ha lasciato che il tempo passasse, senza adoperarsi effettivamente per pervenire a una soluzione". Un verdetto datato 9 ottobre 2024, ma diventato di dominio pubblico proprio nei giorni delle polemiche innescate dagli scontri di Bologna e dalla richiesta di chiudere i centri sociali occupati del ministro Matteo Salvini, di cui qualcuno ha ricordato nelle ultime ore l’intervento del 12 settembre 1994 a Palazzo Marino da giovanissimo consigliere comunale leghista per rivendicare i trascorsi da liceale al Leonka e per difendere i giovani che lo frequentavano all’epoca ("Non prenderebbero mai in mano un sasso o una spranga").