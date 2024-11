Ilrestodelcarlino.it - I complimenti di Vasco a Danielle, l’eliminazione da X Factor fa meno male

Pesaro, 15 novembre 2024 – “Kom. plimenti a”: a scriverlo è il grandeRossi che, dopo l’esibizione del cantante a Xcon “Fegato, fegato spappolato”, ha voluto ringraziare il cantante a modo suo, con una storia su Instagram, tirando su di morale il pesarese, il quale ha ripubblicato incredulo la storia del Blasco. La gara e, infatti, purtroppo non è riuscito a continuare la sua corsa nel talent show, dovendo lasciarlo a causa della sua eliminazione. Nonostante il pubblico si sia levato in standing ovation, con lo stesso Manuel Agnelli, ed i commenti positivi dei giudici, il cantante pesarese non è riuscito a convincere appieno, finendo nelle eliminatorie, assieme alla cantante Lowrah di Paola Iezzi. Il ruolo di giudice non è facile e Achille Lauro l’ha dimostrato, ritrovandosi davanti due ragazzi veramente in gamba, con talento, senza sapere chi eliminare dei due.