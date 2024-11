Sport.quotidiano.net - Giovanili Pisa, attesa per il derby femminile con il Livorno

, 15 novembre 2024 - Le squadredelSporting Club si preparano a un fine settimana intenso e ricco di emozioni, con partite distribuite tra diversi campionati e categorie, sia maschili che femminili. Se la Primavera osserva una pausa dovuta alla sosta internazionale, l’attenzione si concentra sulle altre formazioni impegnate in gare cruciali, alcune dal sapore speciale come l’attesissimocontro ilmaschili Il focus principale sarà sugli Under 17, reduci da un’importante vittoria esterna contro il Bologna. La squadra cercherà di proseguire la propria striscia positiva ospitando il Parma domenica alle 14.30 presso lo stadio “Redini” di Cascina. Sfide delicate anche per le categorie Under 14 e Under 13, entrambe impegnate in trasferta contro l’Empoli.