Lettera43.it - Gian Paolo Tagliavia lascia Rai Pubblicità: l’addio a fine anno, poi un nuovo progetto

dirà addio Raindo il ruolo di amministratore delegato della concessionaria del servizio pubblico. A rivelarlo, prima della sua conferma, è stato Il Sole 24 Ore, ma la notizia circolava già da giorni. Come ripercorso da Prima Online, i rumors lo candidavano alla guida di alcune importanti strutture commerciali mentre non erano ancora certe le cause dell’uscita in poche settimane.stesso, contattato dal portale, ha spiegato di aver rifiutato un rinnovo quadriennale che gli era stato proposto in estate dall’ad della Rai GiamRossi. Un «no» scaturito dalla voglia di un.L’ad pronto a unha infatti spiegato di aver «voglia di dedicarsi a unche non avrà a che fare con la vendita della, pur rimanendo nell’ampio settore della comunicazione».