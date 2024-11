Quifinanza.it - Fed, Powell: nessuna fretta di tagliare i tassi

“L’economia non sta inviando alcun segnale che dobbiamo afrci ad abbassare i. La forza che stiamo attualmente vedendo nell’economia ci dà la possibilità di affrontare le nostre decisioni con attenzione. In definitiva, il percorso del tasso di riferimento dipenderà da come si evolveranno i dati in arrivo e le prospettive economiche”. È questo il messaggio più importante lanciato dal presidente della Federal Reserve, Jerome, durante un evento a Dallas.Crescita economicaSecondo, la recente performance della economia statunitense “è stata notevolmente buona, di gran lunga la migliore di qualsiasi grande economia al mondo. La produzione economica è cresciuta di oltre il 3 percento l’anno scorso e sta aumentando a un tasso sostenuto del 2,5 percento finora quest’anno.