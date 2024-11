F1 qualifiche GP Las Vegas 2024 | programma date e diretta tv

Leggi su Sportface.it

La F1 torna in azione e lo fa con il Gran Premio di Las. Il grande evento statunitense è l’ultimo nel continente americano e segna anche il ventiduesimo round della stagione. Il campionato è agli sgoccioli e qui Max Verstappen ha la possibilità di chiudere i giochi e conquistare il titolo per la quarta volta consecutiva. Le speranze di Lando Norris sfumano, con il numero 4 che avrà bisogno di un potente colpo di reni per rimanere in corsa. Il weekend di gara andrà in scena su un circuito cittadino che fiancheggia le più importanti costruzioni della città, dal Caesar Palace a The Sphere.Il weekend avrà luogo tra il 21 e il 23 novembre in Italia mentre, a Lassi svolgerà tra il 22 e il 24 novembre. La caccia alla pole position è attesa per la giornata di sabato 22, con il semaforo verde della pitlane che scatterà alle 07:00 italiane.